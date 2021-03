نانسي بيلوسي تحث الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب"

حثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب" الذي يعتبره الديمقراطيون أنه يهدف إلى إصلاح التصويت ويكافح الفساد في الانتخابات الأمريكية.

وغردت نانسي بيلوسي عبر تويتر قائلة :"وضع مؤسسونا التوقعات بأن حكومتنا ستعمل من أجل الشعب - وليس المصالح الخاصة... يستمر التلاعب في الدوائر الانتخابية، وقمع الناخبين... يجب على الكونجرس إعادة السلطة في أيدي الناس من خلال تمرير قانون من أجل الشعب".

Our Founders laid the expectation that our government would work For The People - not special interests. Gerrymandering, voter suppression & dark money continue to silence Americans - Congress must put power back in the hands of the people by passing the #ForThePeopleAct. pic.twitter.com/voguygWdqq