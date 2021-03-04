اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 02:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نانسي بيلوسي تحث الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب"

الخميس، 04 مارس 2021 01:05 ص
نانسي بيلوسي تحث الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب" الكونجرس ونانسي بيلوسي
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب" الذي يعتبره الديمقراطيون أنه يهدف إلى إصلاح التصويت ويكافح الفساد في الانتخابات الأمريكية.

وغردت نانسي بيلوسي عبر تويتر قائلة :"وضع مؤسسونا التوقعات بأن حكومتنا ستعمل من أجل الشعب - وليس المصالح الخاصة... يستمر التلاعب في الدوائر الانتخابية، وقمع الناخبين... يجب على الكونجرس إعادة السلطة في أيدي الناس من خلال تمرير قانون من أجل الشعب".

مشروع القانون الذي أعده الديمقراطيون "من أجل الشعب" قدم لأول مرة في العام 2019، وواجه انتقادات كبيرة من الجمهوريين، وانتقده مايك بنس نائب دونالد ترامب بشدة.

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أن الإجراءات المتضمنة فى قانون حقوق التصويت، من شأنها أن تسحق التعديل الأول من الدستور الأمريكى، وتزيد من تآكل الثقة فى انتخاباتنا وتضعف أصوات الناخبين المؤهلين، مضيفا :"بينما بدأ المشرعون فى العديد من الولايات بالعمل على إصلاح الانتخابات لاستعادة ثقة الجمهور فى انتخابات الولايات، للأسف، اختار الديمقراطيون فى الكونجرس تنحية تلك المخاوف والإصلاحات الصحيحة ودفع محاولة وقحة لتأميم الانتخابات فى تجاهل صارخ لدستور الولايات المتحدة".

 

 

 


نانسي بيلوسي

قانون من اجل الشعب

قانون الانتخابات الامريكية

قانون التصويت في امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة