نانسي بيلوسي تحث الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب"

كتب محمد سعودي

حثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب" الذي يعتبره الديمقراطيون أنه يهدف إلى إصلاح التصويت ويكافح الفساد في الانتخابات الأمريكية.

وغردت نانسي بيلوسي عبر تويتر قائلة :"وضع مؤسسونا التوقعات بأن حكومتنا ستعمل من أجل الشعب - وليس المصالح الخاصة... يستمر التلاعب في الدوائر الانتخابية، وقمع الناخبين... يجب على الكونجرس إعادة السلطة في أيدي الناس من خلال تمرير قانون من أجل الشعب".

Our Founders laid the expectation that our government would work For The People - not special interests. Gerrymandering, voter suppression & dark money continue to silence Americans - Congress must put power back in the hands of the people by passing the #ForThePeopleAct. pic.twitter.com/voguygWdqq — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 3, 2021

مشروع القانون الذي أعده الديمقراطيون "من أجل الشعب" قدم لأول مرة في العام 2019، وواجه انتقادات كبيرة من الجمهوريين، وانتقده مايك بنس نائب دونالد ترامب بشدة.

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أن الإجراءات المتضمنة فى قانون حقوق التصويت، من شأنها أن تسحق التعديل الأول من الدستور الأمريكى، وتزيد من تآكل الثقة فى انتخاباتنا وتضعف أصوات الناخبين المؤهلين، مضيفا :"بينما بدأ المشرعون فى العديد من الولايات بالعمل على إصلاح الانتخابات لاستعادة ثقة الجمهور فى انتخابات الولايات، للأسف، اختار الديمقراطيون فى الكونجرس تنحية تلك المخاوف والإصلاحات الصحيحة ودفع محاولة وقحة لتأميم الانتخابات فى تجاهل صارخ لدستور الولايات المتحدة".