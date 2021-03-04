نائب محافظ المنيا عن مسار العائلة المقدسة: دير جبل الطير يزوره 1.5 مليون زائر سنويًا

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن استقبال محافظ اليوم الأربعاء، لسفير الاتحاد الأوروبي من أجل افتتاح مشروعات موجود ضمن مسار العائلة المقدسة الذي يشمل 25 نقطة في مصر، سيعمل على ترويح مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأضاف «أبو زيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «التاسعة» المذاع على شاشة القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن محافظات المنيا تشكل تطوير ضمن خطة الدولة للقضاء على الهجرة غيرر النظامية ضمن مبادرة «مراكب النجاة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تأهيل الأماكن لتصبح أماكن جيدة صالح للإقامة، مبينا أن مسار العائلة المقدسة في المنيا يوجد فيه دار السيدة العذراء مريم، وتم تطوير وترميم الكنيسة، مشيرا إلى الزيارة اليوم التي قام بها سفير من الاتحاد الأوروبي تأتي ضمن الإطار الترويجي لمسار العائلة المقدسة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الترويج للمسار سيتم بعد الانتهاء من تطوير كل الأماكن المقدسة، لافتا إلى دير جبل الطير الذي يزوره 1.5 مليون زائر سنويا، مضيفا أن جهود الترويج ستكون شاملة، وتحديدا في بورصة برلين السياحية لمصر بالتنسيق مع شركات سياحية دولية.

وتابع «أبو زيد» بقوله: «المنيا تتطلع لوضعها على الخريطة السياحية المصرية، ونحن كإدارة محلية نتولى إعداد النقاط، ونجهز لترويج الأفلام الترويجية للعرض في المؤتمرات الدولية، فمصر تمتلك أقدم حضارة في التاريخ، وسنعمل على استخدام المقومات السياحية من أجل زيادة الدخل القومي».