اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات "فرع العبور".. صور

الخميس، 04 مارس 2021 10:09 ص
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات "فرع العبور".. صور نائب رئيس الجامعة يتفقد الامتحانات
القليوبية – إبراهيم سالم

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واصل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، حيث تفقد الامتحانات بفرع العبور برفقة الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر العبور، والدكتور حازم عليوة نائب المدير لشئون البرامج.
 
وتفقد الدكتور تامر سمير، قاعات الامتحانات، واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.
 
وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.
 
وأشاد الدكتور تامر سمير، خلال جولته بإدارة مقر الجامعة بالعبور وتجهيزات الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
 
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نائب رئيس الجامعة يتفقد الامتحانات 

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نائيس رئيس الجامعة يتفقد فرع الجامعة بالعبور

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امتحانات الفصل الدراسى الاول

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الطلاب يؤدون الامتحانات

 


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