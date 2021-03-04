مواطن بالإسكندرية بعد تلقيه لقاح كورونا: الإجراءات ميسرة.. فيديو

وقال محمد مصطفى، أحد المواطنين، الذى تلقى تطعيم كورونا بمحافظة الإسكندرية، إنه قام بتسجيل البيانات من خلال الموقع الرسمى وتلقى رسالة نصية للتوجه لمركز صحة العمراوى لتلقى التطعيم.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه توجه اليوم وتم توقيع الكشف الطبى عليه ثم تلقى التطعيم ووضعه فى غرفة الملاحظه 15 دقيقة.

وأكد أنه لم يشعر بأية أعراض بعد تلقى اللقاح، موضحا أن هناك تسهيلات للإجراءات لكبار السن فور دخوله إلى مركز الصحة.