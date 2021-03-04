اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 05:50 م
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مواطن بالإسكندرية بعد تلقيه لقاح كورونا: الإجراءات ميسرة.. فيديو

الخميس، 04 مارس 2021 05:50 م
مواطن بالإسكندرية بعد تلقيه لقاح كورونا: الإجراءات ميسرة.. فيديو مركز تلقى لقاح كورونا فى الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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بدأت المراكز التابعة لوزارة الصحة، اليوم الخميس، فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيل البيانات من خلال موقع وزارة الصحة وإرسال رسائل نصية للتوجه لتلقى اللقاح.

وقال محمد مصطفى، أحد المواطنين، الذى تلقى تطعيم كورونا بمحافظة الإسكندرية، إنه قام بتسجيل البيانات من خلال الموقع الرسمى وتلقى رسالة نصية للتوجه لمركز صحة العمراوى لتلقى التطعيم.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه توجه اليوم وتم توقيع الكشف الطبى عليه ثم تلقى التطعيم ووضعه فى غرفة الملاحظه 15 دقيقة.
 
وأكد أنه لم يشعر بأية أعراض بعد تلقى اللقاح، موضحا أن هناك تسهيلات للإجراءات لكبار السن فور دخوله إلى مركز الصحة.
 
كان قد شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إطلاق إشار البدء لتلقى المواطنين للقاح "كوفيد 19"، بمركز طب أسرة العمراوى بمنطقة المنتزة الطبية، للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والأطقم الطبية، وذلك من خلال فريقين من الأطباء، وذلك بتطعيم 300 مواطن من ضمن أكثر من 3000 مواطن قام بالحجز الإلكتروني لتلقي اللقاح على مستوى محافظة الاسكندرية.

 


لقاح كورونا

تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

لقاحات كورونا

الإسكندرية

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