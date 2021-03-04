مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بجهينة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب يبلغ من العمر 23 سنة مصرعه بناحية ترعة البير بجهينة الشرقية دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج على إثر وقوع مصادمه بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق مما نتج عنه مصرع شاب تم الدفع بقوات تأمين الطرق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد جاد الله، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية جهينة الشرقية دائرة المركز بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق نتج عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بجهينة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.