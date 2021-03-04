مصرع شاب صدمه قطار فى مركز البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقي شخص يبلغ من العمر 38 عاما مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، على إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة شاب إثر اصطدام أحد القطارات به بدائرة مركز البلينا، وتم التعرف على الجثة وإخطار أسرته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوي، وكيل الفرع، والرائد محمد أبوالعطى، رئيس وحدة مباحث المركز، باصطدام قطار بأحد الأشخاص يبلغ من العمر 38 عاما بدائرة مركز شرطة البلينا.

انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث، وتم إخطار نقطة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وأشارت التحريات إلى أنه أثناء مرور أحد الأشخاص من مكان غير مخصص لعبور المشاة على شريط السكة الحديد، اصطدم به أحد القطارات مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار أسرته لإنهاء إجراءات الدفن عقب العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.