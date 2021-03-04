اليوم السابع
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مصادر تعلن زيارة وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان لليابان 15 مارس

الخميس، 04 مارس 2021 11:43 ص
مصادر تعلن زيارة وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان لليابان 15 مارس وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
رويترز

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قالت مصادر مطلعة من الولايات المتحدة واليابان اليوم الخميس إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يرتبان لزيارة اليابان اعتبارا من 15 مارس لإجراء محادثات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، لرويترز أن بلينكن وأوستن يحضران كذلك لإجراء حوارات ثنائية مع نظيريهما اليابانيين وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي.

وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين البلدين الحليفين منذ أبريل 2019 وأول زيارة لليابان يقوم بها أي من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

 


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