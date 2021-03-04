مشروع المحروسة بالسلام يحقق نقلة نوعية لـ4 آلاف أسرة بمنطقة سيدى فرج

أنقذت محافظة القاهرة أكثر من 4 آلاف أسرة كانت تسكن منطقة سيدى فرج العشوائية بحى روض الفرج شمال العاصمة، وذلك بعد نقلهم لمساكن أدمية بمشروع المحروسة بالسلام، حيث استلمت كل أسرة وحدة مجهزة بالكامل بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية فى القاهرة، وتم تسكينهم فى 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التى أقامتها الدولة بالأسمرات 1 و 2 و3 والمحروسة 1 واهالينا 1 وروضة السيدة زين، وأخلت محافظة القاهرة منطقة عزبة الصفيح، بحى روض الفرج، حيث تم إزالة منطقة عزبة الصفيح بحى روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات واستعدادا لتطوير المنطقة.

فى السياق ذاته شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجارى لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".