مركز الجهاز الهضمى بدمياط يستقبل أول 50 موطنا لتلقى لقاح كورونا.. صور

دمياط - معتز الشربينى

استقبل مركز الجهاز الهضمى بدمياط، أول 50 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين تقدموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الذى خصصته الوزارة لتلقى لقاح كورونا، والذى أتاحته الدولة للمواطنين وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تخصيص مركز الجهاز الهضمى لاستقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، بعد أن قاموا بتسجيل أسمائهم على الموقع الرسمى للوزارة وقامت الوزارة بإخطارهم برسائل بموعد الحضور إلى مركز الجهاز الهضمى.

وأضاف وكيل الصحة، أن العمل بالمركز يبدأ من الساعة الثالثة إلى التاسعة يوميا بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن المواطن يمر بعدة مراحل قبل تلقى اللقاح وهى منطقة انتظار ثم المناظرة ثم الإرشاد ثم يتوجه إلى العيادة الطبية للكشف والفحص ثم غرفة الموافقة المستنيرة بعد الاطلاع على تفاصيل القاح، ويتم توقيع الكشف الطبى عليه ويوقع المواطن على إقرار بالموافقة على تعاطى الجرعة الأولى للقاح وفق الإجراءات الاحترازية المتابعة، بعد أخذ اللقاح يتوجه المواطن إلى غرفة ما بعد تعاطى اللقاح للاطمئنان عليه، ثم يتحدد له موعد آخر بموعد تلقى الجرعة الثانية.

وأضاف وكيل الصحة، أن عددا من تقدموا اليوم 50 مواطنا وأن المركز يستقبل يوميا باقى المواطنين وفى حالة زيادة الأعداد سيتم افتتاح مقر آخر.

وأضاف الدكتور كمال سلامة، مدير مركز الجهاز الهضمى بدمياط، أنه تم تخصيص دور كامل للمواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، وتم الاستعداد بكافة أجهزة المركز من معدات وفرق طبية معدة ومجهزة لاستقبال المواطنين من العاملين بمركز الجهاز الهضمي، متابعا أنه تم تخصيص عدد من الغرف لتتبع المراحل التى يمر عليها المواطن حتى يتم الاطمئنان عليه تماما، مشيرا إلى أن المركز لديه القدرة على استيعاب 144 مواطنا يوميا، ويمكن زيادة العدد حسب المتقدمين بالطلبات عند الحاجة.