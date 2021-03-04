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مركز التنبؤ يتوقع عدم سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات الجمعة والسبت

الخميس، 04 مارس 2021 02:17 م
مركز التنبؤ يتوقع عدم سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات الجمعة والسبت أمطار - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، أن التوقعات تشير إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية خلال يومى الجمعة والسبت.
 
 ويسود اليوم طقس مائل للبرودة إلى لطيف نهارًا على المناطق الشمالية ، معتدل بباقي الأنحاء ، و شديد البرودة ليلًا. 
 
ويستمر تشكل السحب على المناطق الشمالية يصاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الشرقي وشمال سيناء، تغزر ويصحبها الرعد أحيانًا، تمتد لأجزاء محدودة من باقي سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية، وحركة الرياح معتدلة إلى نشطة إجمالًا، تكون نشطة إلى قوية على البحر الأحمر والخليجين.
 
أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب، والبحر الأحمر مضطرب وغير ملائم للأنشطة البحرية، كما تتشكل الشبورة فى الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.
 
 

مركز التنبؤ

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