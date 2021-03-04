اليوم السابع
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مركز: إصدار تحذير من تسونامى بعد زلزال قبالة نيوزيلندا

الخميس، 04 مارس 2021 04:50 م
مركز: إصدار تحذير من تسونامى بعد زلزال قبالة نيوزيلندا تسونامى - أرشيفية
رويترز

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ذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه أصدر تحذيرا من تسونامي بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا في الساعات الأولى من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي إن من المحتمل حدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.


تسونامى

زلزال

نيوزيلندا

مركز التحذير من أمواج المد العاتية

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