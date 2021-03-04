مدير أمن سوهاج يشهد أعمال تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، مساء اليوم، مركز رعاية طفل شرق سوهاج، والتطعيم الذي يتم فيه أعمال تلقى اللقاح للمواطنين الذين قاموا بعملية التسجيل على الموقع الإلكترونى، وكان في استقباله الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والعميد محمد نصحى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج.

واستمع اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، إلى شرح مفصل للمراحل التي يمر بها متلقى الخدمة من لحظة التسجيل على شبكة الإنترنت مرورا بتلقى الرسالة لتحديد موعد الحضور حتى وصوله للمركز والانتظار بالقاعة المخصصة حتى غربة الاستشارة ثم التسجيل على الكمبيوتر حتى المرحلة القبل الأخيرة التي يحصل فيها على اللقاح وينهى المواطن تواجده داخل غرفة المتابعة لتوقيع الكشف الطبي الشامل عليه.

يذكر أن مركز رعاية طفل شرق سوهاج، المخصص لتلقى لقاح فيروس كورونا، قد شهد إقبالا من جانب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في أول أيام تلقي الجرعة الأولى من اللقاح وذلك وسط إجراءات احترازية مع التباعد الاجتماعي بين الأفراد الذين قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح اليوم البالغ عددهم 50 شخصا.