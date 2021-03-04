اليوم السابع
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مديرية الصحة بأسيوط تعلن أماكن تلقى لقاح كورونا.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 04 مارس 2021 12:49 م
مديرية الصحة بأسيوط تعلن أماكن تلقى لقاح كورونا.. تعرف على التفاصيل تطعيم الأطقم الطبية - صورة أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أماكن تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا. وقالت المديرية فى بيان لها اليوم، إن أماكن تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية منها مستشفى الإيمان العام، بحى الأربعين، ومركز صحة الوليدية أمام أبراج النصر بحى شرق، ووحدة صحة الأسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط ديروط الزراعى"، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبو تيج "طريق أسيوط - سوهاج الزراعى".

وأوضح البيان الصادر عن مديرية الصحة بأسيوط، أن مواعيد العمل ستبدأ من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة الـ9 مساء، والتطعيم سيكون للمواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة، وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، وبالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يقومون بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة، ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.


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أخبار أسيوط

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