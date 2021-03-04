مديرية الشباب بالقليوبية تنفى وفاة عضو مجلس إدارة مركز شباب شبين القناطر داخل الملعب

القليوبية إبراهيم سالم

نفت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وفاة الحاج محمد العروسى عضو مجلس إدارة مركز شباب شبين القناطر بملعب شباب شبين القناطر بالقليوبية، داخل الملعب، بل أنه شعر بحالة تعب وتم على الفور نقله إلى شبين القناطر المركزى، وفى المستشفى فاضت روحه إلى بارئه.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن الحاج محمد العروسى فاضت روحه داخل الملعب غير صحيح بالمرة، وأنه شعر بإرهاق خلال مشاركته بالدورة التنشيطية لكبار السن التى تنظمها إدارة شباب شبين القناطر، وتم نقله بواسطة "توك توك" إلى المستشفى لتقديم الخدمة الصحية لكن فاضت روحه بالمستشفى.

وأضاف "الصبروط"، أن الراحل عمره 55 عاما، وكان عضوا بمجلس إدارة مركز شباب شبين القناطر، ولاعبا بالدورة التنشيطية لكبار السن "دورى الأحياء والأندية الصغيرة"، مشيرا إلى أنه سيشارك فى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة بشبين القناطر.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لساحة عزاء للراحل الحاج محمد العروسى، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والغفران، وأنه أفنى حياته فى خدمة مركز الشباب.