محافظ جنوب سيناء يتفقد امتداد شارع 306 قبل افتتاحه فى العيد القومى للمحافظة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدداً من المشروعات ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها خلال الشهر الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما تفقد المحافظ موقع الإنشاءات مقصد العائلة امتدد لشارع 306 وكامتداد له ويهدف إنشاؤه خلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوى ومكان ترفيهى للعائلات وأطفالهم مواطنى مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500متر بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه ويضم ممشى الدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية وأماكن جلوس لمرافقى الأطفال من الأسر والعائلات وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات إقامة منطقة ملاهى متكاملة ومسرح صيفى لعرض الفلكلور السيناوى للزائرين بالإضافة الى وحدات 2 كونتينر لتوفير 4محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ودورات مياه.

كما تفقد أعمال مسجد السلام بعد رفع كفاءته بتكلفة تقديرية مليونى جنيه والمقام على مساحه 900 مترا تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة ومن المقرر أن يجرى افتتاحه ونقل صلاة الجمعة منه فى 19 مارس الجارى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وطالب المحافظ القائمين على التنفيذ المشروعات سرعة العمل للانتهاء فى أقرب وقت الافتتاح فى العيد القومي.

ووجه المحافظ رئيس مدينة طور سيناء أحمد عبدالعظيم بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من التنفيذ.

رافق المحافظ المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سينا، وجمال عبدالرشيد السكرتير العام ومجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء ومدير عام مديرية الإسكان ومدير عام الطرق والنقل والمياه.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء نفقد شارع 306



امتداد شارع 306



محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد اعمال مسجد السلام