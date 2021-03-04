محافظ جنوب سيناء يبحث تشغيل عنابر الدواجن المتوقفة كمشروعات زراعية منتجة

جنوب سيناء- ياسر عامر

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استغلال عدداً من عنابر الدواجن والمشروعات الزراعية الإنتاجية لتشغيلها لتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، والمعنيين، لبحث استغلال عدداً من عنابر الدواجن والمساحات الزراعية لاستغلالها في ضوء توجهات القيادة السياسية في تعظيم الاستفادة للأصول المملوكة للدولة.

واستكمالاً لتوجيهات محافظ جنوب سيناء خلال جولة وزير الزراعة بطور سيناء، تم خلال الاجتماع بحث وضع إطار قانوني لسرعة استغلال عنابر الدواجن المتوقفة عن التشغيل بمدينة طور سيناء وكذا المساحة الواقعة خلف مزرعة مصر الخير حوالي 15 فدانا لاستغلالها مشروعات إنتاجية تنموية بما يكون له مردود في توفير متطلبات المواطن وضمان تحويل مدينة طور سيناء سلة غذاء المحافظة، وتوفير فرص العمل للشباب.