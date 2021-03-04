محافظ بورسعيد يشهد تلقى أول مواطن من كبار السن للقاح كورونا.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدء تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا بمركز اللقاح فى مستشفى النصر التخصصى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية أحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتواجد المحافظ، أثناء لحظة حصول أول مواطن على اللقاح، مطلعًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وخطوات تلقى المواطن للقاح منذ دخوله المستشفى، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء "الكمامات" والحفاظ على مسافات التباعد، وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة، فضلًا عن قياس درجات حرارة المترددين على المركز.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.



المحافظ يشهد تلقى أول مواطن من كبار السن للقاح كورونا



المحافظ يتابع العمل بمركز اللقاحات