اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن لوضع حجر أساس مجمع الخدمات المتكاملة

الخميس، 04 مارس 2021 12:20 م
محافظ بنى سويف يستقبل وزيرة التضامن لوضع حجر أساس مجمع الخدمات المتكاملة محافظ بنى سويف خلال استقباله وزيرة التضامن
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، في مستهل زيارتها لبني سويف، وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وعدد من قيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بنى سويف، ووزيرة التضامن، بافتتاح دار لرعاية الفتيات بالحمرايا، ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة بالقرية الاجتماعية شرق النيل، فضلا عن تسليم دفعة جديدة من الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من إحدى المؤسسات، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقروض حسنة من إحدى الجمعيات.

 


بنى سويف

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محافظة بنى سويف

وزيرة التضامن

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