محافظ بنى سويف يتابع تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بدء فعاليات تطعيم الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بمستشفى بنى سويف التخصصي، ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل الصحة والدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصى.

وتابع المحافظ، بمبنى العيادات الخارجية، جانباً من مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى، واستمع لشرح موجز لآلية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات، وموعد تلقى الجرعة الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح.

وأثنى محافظ بنى سويف، على جميع العاملين بمنظومة الصحة من الأطباء والتمريض الذى يعتبرون جيش مصر الأبيض، مشيداً بجهودهم المخلصة وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين من أبناء المحافظة.

من جهته، أشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية الصحة استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الامراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مبنى العيادات بالمستشفى التخصصى بالمستلزمات الطبية اللازمة، والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، والالتزام بمعايير الجودة وسياسة مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من الوزارة وتم إخطارهم برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة بموعد ومكان التطعيم.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة