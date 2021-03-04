اليوم السابع
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محافظ القاهرة: مشروعات تطوير العشوائيات وفرت حياة كريمة لقاطنيها

الخميس، 04 مارس 2021 03:56 م
محافظ القاهرة: مشروعات تطوير العشوائيات وفرت حياة كريمة لقاطنيها اجتماع محافظ القاهرة بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الدولة أقامت العديد من مشروعات الإسكان بديل العشوائيات على أرض المحافظة، التى ساهمت فى تطوير العاصمة، والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة وغير المخططة مشيرا إلى أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة فى تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة بالمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها كمشروعات الخيالة وروضة السيدة 1و 2 ومثلث ماسبيرو ومعاً ومشروعات تطوير القاهرة الإسلامية بحضور نائبى المحافظ للمنطقتين الغربية والجنوبية ومسئولى المحافظة ووزارة الإسكان.
 
وثمن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات خلال الاجتماع جهود محافظة القاهرة فى تقديم التيسييرات للمشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظة.

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