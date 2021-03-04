محافظ الغربية يناقش توفير الاعتمادات المالية لعدد من المشروعات

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، اجتماعين لمناقشة توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المحافظة، ومراجعة الموقف القانونى لها، وبدأ الاجتماع الأول بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندى السكرتير العام، ومديرى الإدارات "الهندسية، التخطيط والشئون المالية" ومراقب الحسابات، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ووضع حلول سريعة لمواجهة أى عقبات فى التنفيذ.

كما استعرض محافظ الغربية، الموقف المالى لعدد من المشروعات الجارية وتدبير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة، كما ناقش المحافظ، تقدم الأعمال فى مشروعات المجزر النصف آلى، محطة إنتاج البيض، كورنيش طنطا، كوبرى المشاة الكهربائى بطنطا، بالإضافة إلى مناقشة موقف مرفقى طنطا والمحلة، وناقش المحافظ مخالفات شركات الإعلانات المتعاقد معها، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية وعمل دراسة لتطوير منظومة الإعلانات فى جميع المراكز والمدن، وكذلك موقف التصالح فى مخالفات البناء.

وفى اجتماع آخر، ناقش محافظ الغربية، الموقف القانونى لعدد من المشروعات وتنفيذ القرارات والأحكام والدعاوى الصادرة بحق محافظة الغربية بحضور الدكتور سيد فودة المستشار القانونى للمحافظة، المستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائى والمستشار عمرو حتاتة عضو المكتب القضائى بالمحافظة.