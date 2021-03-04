اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يستقبل وفد النيابة الإدارية ويهديهم درع المحافظة

الخميس، 04 مارس 2021 03:26 م
محافظ الغربية يستقبل وفد النيابة الإدارية ويهديهم درع المحافظة جانب من اللقاء
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم، الخميس، وفد النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس مدير المكتب الفنى بالنيابة الإدارية بطنطا، المستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوى التأديبية بالغربية وكفر الشيخ، المستشار أحمد راضى وكيل فرع الدعوى التأديبية، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار عبد المغنى غنيم نائب رئيس نادى النيابة الإدارية.

وخلال اللقاء كرم الوفد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وذلك لما يقدمه من جهود مبذولة بالمحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لوفد النيابة الإدارية.

 

 


محافظ الغربية

النيابة الادارية

اخبار الغربية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة