محافظ الغربية يستقبل وفد النيابة الإدارية ويهديهم درع المحافظة

الغربية محمد طارق

استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم، الخميس، وفد النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس مدير المكتب الفنى بالنيابة الإدارية بطنطا، المستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوى التأديبية بالغربية وكفر الشيخ، المستشار أحمد راضى وكيل فرع الدعوى التأديبية، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار عبد المغنى غنيم نائب رئيس نادى النيابة الإدارية.

وخلال اللقاء كرم الوفد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وذلك لما يقدمه من جهود مبذولة بالمحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لوفد النيابة الإدارية.