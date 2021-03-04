اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مدينة المحلة الكبرى

الخميس، 04 مارس 2021 04:46 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مدينة المحلة الكبرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، آخر أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بالمحلة الكبرى حيث تابع أعمال توسعة الطريق بعد إزالة كافة المخالفات والتعديات التى تعوق حركة المرور بالشارع، وتوجه المحافظ ومرافقيه إلى منطقة الزهراء بحى أول المحلة، لمتابعة أعمال تشجير الشارع على امتداد سور السكة الحديد، عقب رفع المخلفات التاريخية ومخلفات الهدم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بقرية محلة أبو علي، حيث تابع أعمال تأهيل وتطوير كورنيش مدخل قرية محلة أبو علي، أعمال الرصف بشارع الثورة، أعمال معالجة هبوط بكوبرى بحر شبين والجارى إصلاحه بمعرفة وزارة الرى  وأعمال الرصف بطريق المحلة-المنصورة القديم.

رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة، أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة محمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة.

 

 

 


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