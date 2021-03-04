محافظ الدقهلية يدشن حملة تطعيم كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

الدقهلية شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، حملة تطعيم لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين "كبار السن وذوى الامراض المزمنة"، وذلك بمقر مستشفى المنصورة العام الجديد بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورؤساء القطاعات بمديرية الصحة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الفعالية، أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية، وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، مشيرا إلى الوعى لدى المواطنين، فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والمواطنين، موضحا ان المجتمع المدنى وأبناء محافظة الدقهلية كان لهم الفضل فى توفير وسائل التطهير والتعقيم، فضلا عن مشاركة المتطوعين من المواطنين انفسهم بتنفيذ اعمال التطهير للمنشآت والمساجد وأماكن التجمعات، مما كان له أثرا كبيرا فى تخفيف حدة الجائحة بمحافظة الدقهلية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المقر الذى تم اختياره لإعطاء اللقاح بالمستشفى تم تجهيزه على أعلى مستوى، وذلك بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات.

وقال: التطعيم يتم أولا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى، وتم توفير أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم، وإن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة، وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الدقهلية وجميع أجهزة المحافظة.

وأضاف أن هناك تدريب متواصل لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم وكذا التدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم وإعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الاجراءات، وأن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والأجازات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة العام الجديد "المستشفى الدولى".

كما أضاف انه سيتم البدء بتطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوى و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.

تدشين حملة تطعيم لقاح كورونا بالمجان لكبار السن

المحافظ خلال حملة تطعيم لقاح كورونا بالمجان لكبار السن

حملة تطعيم لقاح كورونا بالمجان لكبار السن

محافظ الدقهلية خلال حملة تطعيم لقاح كورونا بالمجان لكبار السن

جولة المحافظ داخل المستشفى