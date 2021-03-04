محافظ الإسكندرية يشهد إطلاق إشارة البدء لتلقى المواطنين للقاح كورونا.. صور

الإسكندرية- جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم إطلاق إشار البدء لتلقى المواطنين السكندريين للقاح كورونا، بمركز طب أسرة العمراوى بمنطقة المنتزة الطبية، للفئات المستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والاطقم الطبية، وذلك من خلال فريقين من الأطباء، وذلك بتطعيم 300 مواطن من ضمن أكثر من 3000 مواطن قام بالحجز الإلكتروني لتلقي اللقاح على مستوى محافظة الاسكندرية.

وذلك طبقا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح بداية من مستشفيات العزل وباقي مستشفيات تقديم الخدمة الطبية ويتم البدء لتلقي المواطنين للقاح الكورونا لأصحاب الامراض المزمنة والغسيل الكلوي ومرضي الكبد وكبار السن، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة وكانت من أولى المحافظات التي بدأت لتلقي اللقاح، لافتاً أنه تم تخصيص ثلاثة مراكز تطعيم بالمحافظة بواقع 288 مواطن/ اليوم، وتشمل المراكز؛ مركز صحة العمراوي بحي المنتزة أول، ومركز صحة المفروزة بمينا البصل والمركز الأفريقي لصحة المرأة بالأزاريطة.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، أنه تم بدء التسجيل منذ 3ايام من خلال الخط الساخن فى جميع مناطق تقديم الخدمة وتوصل رسالة للمواطن بقبول التسجيل ويتم توجيه الى المركز الخاصة به ويتم استقبالة فى غرفة التسجيل وبعد ذلك غرفة الموافقة المستنيرة، وغرفة تطعيم الجرعة الاولى، ويتم متابعته فى غرفة المتابعة والكشف، ويوجد نوعين من التطعيم استرازينيكا الفارق الزمنى بين الجرعتين 3 أشهر، وسينوفار الفرق الزمنى اسبوعين.