محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب على الحرف

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم دورات تدريبية للشباب على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية والتى تنفذها الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتى للشباب "بداية جديدة"، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل وتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل فى القطاعات المختلفة تنفيذًا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب325 شاب وفتاة على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية كـ "نجارة الباب والشباك ، ماكينات حفر ليزر ، تشكيل المعادن ، صناعة الصابون"، وذلك بقرى مركز أسيوط وتحديداً بقرية موشا، لافتاً إلى أن مدة المشروع تمتد إلى 15 شهر شاملة التدريب والمتابعة، مؤكداً على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل فى كافة القطاعات والمجالات مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعى وإرتداء الكمامات حفاظاً على سلامة العاملين والمتدربين.