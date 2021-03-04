محافظ أسوان: المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك قاعدة إنطلاق لريادة الأعمال

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ستصبح قاعدة انطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى بدء عقد الدورات التدريبية تحت عنوان ( حدد فكرة مشروع - أبدأ مشروعك ) والتي ينظمها فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلي ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحلية حيث تضم كمرحلة أولى 75 متدرب موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الأجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه بالتوازى فهناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73,8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة حيث تصل مساحة كل منها إلى 90 متر مسطح منها 60 متر داخلى و 30 متر رصيف تحميل خارجى.

وأوضح، بأن نسبة تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصلت إلى 98 %، فى حين جارى بالتوازى العمل فى المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85 %.