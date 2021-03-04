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محافظة دمياط تستقبل 53045 طلب تصالح بقيمة 329.3 ملايين جنيه

الخميس، 04 مارس 2021 11:53 ص
محافظة دمياط تستقبل 53045 طلب تصالح بقيمة 329.3 ملايين جنيه طلبات التصالح - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، عن استمرار تلقى المراكز التكنولوجيا بدمياط طلبات التصالح حيث كشفت اخر احصائية عن عدد الطلبات المقدمة والتى بلغت 53045 طلب تصالح، وسدد 52814 مواطنا مبالغ جدية التصالح والتى بلغت قيمتها 329.3 مليون جنيه بنسبة بلغت 99.6% من إجمالى الطلبات.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد تابعت مع لجنة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 619 لسنة 2020 واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى الإدارات المعنية بالديوان العام اخر موقف للطلبات المقدمة والتى تم بحثها.

 

 


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