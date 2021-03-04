مجلس وزراء اليمن يثمن دعم السعودية لمؤتمر المانحين

كتبت ـ إيمان حنا

ثمن مجلس الوزراء اليمنى الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية فى إجهاض المشروع الإيرانى فى اليمن، كما أشاد المجلس فى اجتماعه الدورى فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالدعم الذى قدمته المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن 2021، حيث أعلنت منحة قدرها 430 مليون دولار، وفق الوكالة اليمنية سبأ.

وتدارس مجلس الوزراء اليمنى فى اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية فى الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، بحسب ما جاء فى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأحاط رئيس الوزراء اليمنى، أعضاء المجلس بتقرير حول الأوضاع الميدانية والعسكرية فى جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، خاصة فى محافظات مأرب والجوف والضالع وتعز، والدعم الحكومى لإسناد الجيش الحكومى فى البلاد فى هذه المعركة.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت المؤتمر منذ يومين بالشراكة مع سويسرا والسويد، بهدف جمع 3.85 مليار دولار ومنع حدوث مجاعة واسعة فى اليمن، الذى يشهد حربا منذ سنوات.

وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على نتائج المؤتمر قائلا، إن هذه التعهدات "مخيبة للآمال" وإن "أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى".