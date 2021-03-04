مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الانتخابات ويحيله للشيوخ

(رويترز)

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لإصلاح الانتخابات سيُحدث إجراءات التصويت ويلزم الولايات بإحالة مهمة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للجان مستقلة.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مشروع القانون بتأييد 220 نائبا واعتراض 210 في تصويت تم بشكل كبير على أساس حزبي.

وحثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الكونجرس على تمرير مشروع قانون "من أجل الشعب" الذي يعتبره الديمقراطيون أنه يهدف إلى إصلاح التصويت ويكافح الفساد في الانتخابات الأمريكية.

وغردت نانسي بيلوسي عبر تويتر قائلة :"وضع مؤسسونا التوقعات بأن حكومتنا ستعمل من أجل الشعب - وليس المصالح الخاصة... يستمر التلاعب في الدوائر الانتخابية، وقمع الناخبين... يجب على الكونجرس إعادة السلطة في أيدي الناس من خلال تمرير قانون من أجل الشعب".