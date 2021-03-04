متلقو لقاح كورونا بكفر الشيخ يشيدون بتوفر اللقاحات مجانا: الدولة حريصة على صحتنا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة كفر الشيخ، الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، بمستشفى قلين المركزى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتواجد قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال محمد نبيل عبد القادر منصور، مهندس فى الإصلاح الزراعى، مصاب بـ18 مرضا، وأجرى عملية قلب مفتوح، إضافة لتلقيه العديد من العلاجات، مؤكداً أنه سعيد بتلقيه لقاح كورونا، داعيا كل أهالى المحافظة خاصة والمصريين عامة بتلقى اللقاح لأنه مفيد، ولن يضر أحدا، موجهاً الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين.

وأكدت مارى عزت أسعد من كفر الشيخ، أنها تلقت رسالة من الصحة بالتوجه لمستشفى قلين المركزى، ووجدت استقبالا من قيادات مديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل الصحة بكفر الشيخ، مشيرة إلى أن متلقى اللقاح يبدأ بتسجيل الاسم على الكمبيوتر، وبعدها يتوجه للطابق الثانى لإجراء الكشف الطبى عليه، وبعدها يتوجه لغرفة لأخذ اللقاح، ومنها لحجرة ثالثة للاستراحة لمدة ربع ساعة للتأكد من عدم وجود آثار سلبية للقاح.

وقالت آمال حليم رمزى، 80 سنة، إنها تشكر الله على أنه يسر لنا العلاج، ولم تستغرق عملية أخذها للقاح منذ وصولها المستشفى إلا ربع ساعة، وتتقدم بالشكر للأطقم الطبية، داعية كل المصريين إلى تلقى اللقاح لأنه مفيد ولن يضر أحدا، ويكفى أن الدولة تهتم بصحة المواطنين، وتوفر لها العلاجات واللقاحات مجاناً.

وأضاف محمد سعد البستاوى من دسوق، أنه حضر لمستشفى قلين لتلقى اللقاح، وبعد دخوله سجل اسمه فى الدور الأول، وصعد الدور الثانى لتلقى اللقاح بعد إجراء الكشف الطبى عليه، وبعد تلقيه اللقاح انتظر فى حجرة أخرى لمدة نصف ساعة لمعرفة آثار اللقاح فى ظل متابعة من الأطباء، وبعدها يغادر المستشفى.

وأكد السعيد فهمى الشناوى الجداوى، على المعاش من مدينة قلين، أنه لا توجد حجة لأى مواطن فاللقاح مجانى ومفيد ولا ضرر منه، وأنه سجل اسمه بعد صدور القرار، فتلقى رسالة طالبته بالتوجه لمستشفى قلين المركزى، وتوجه للمستشفى وتلقى اللقاح دون أن يجد عوائق بل وجد كل يسر وسهولة فى الإجراءات.

وأكد عزت محمد عبدالعزيز من كفر الشيخ، أنه يشيد بما تقوم به الدولة من جهود للعمل على الحفاظ على صحة المواطنين، وأنه سجل اسمه من يومين فقط، وفوجئ برسالة أمس تدعوه للتوجه لمستشفى قلين المركزى، وبالمستشفى ولم يلق أى متاعب فى تلقيه اللقاح، داعيا كل المواطنين بالتوجه لتلقى اللقاح، مطالبا كل المواطنين بالبحث عن مصلحتهم للحفاظ على صحتهم بتلقى اللقاح.



أحد المتواجدين بالمركز لتلقي لقاح كورونا



جانب من المتلقين للقاح كورونا



جانب من تلقي لقاح كورونا



كبار السن يتلقون لقاح كورونا



ماري عزت اسعد من كفر الشيخ



مواطن يتحدث لليوم السابع عن تلقيه لقاح كورونا