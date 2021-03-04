متلقو لقاح كورونا بقنا يشيدون بالتجربة ويؤكدون: الإجراءات بسيطة وميسرة

أشاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بقنا، بتجربة تلقيهم لقاح كورونا والإجراءات الاحترازية والتنظيمية من قبل مديرية الصحة بقنا، وسرعة التواصل من قبل وزارة الصحة بعد تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة لتلقى اللقاح.

وعبر عدد من كبار السن، عن ارتياحهم بعد تلقيهم اللقاح بمركز صحة الأسرة الأوروبى التابع للإدارة الصحية بقنا، حيث يبدأ المواطن فى الدخول لتسجيل بياناته وسؤاله عدد من الأسئلة للاطمئنان عن صحته وبعد ذلك تلقى تطعيم المضاد لكورونا.

وقال أحد المتلقين للقاح كورونا، إن نجله الذى يعمل طبيبًا نصحه بتلقى اللقاح وسجل له على موقع وزارة الصحة، حيث لم يمر يومان على التسجيل وتمت الاستجابة له واستطاع الحصول على اللقاح، مشيدًا بالدور الذى تقوم به وزارة الصحة والدولة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسهولة إجراءات الحصول على اللقاح داخل مركز صحة الأسرة الأوروبى.

وأكد عدد من المتلقين للقاح، أن المركز ملتزم بالإجراءات الاحترازية وكذلك سرعة الإجراءات، مشيدين بسرعة الاستجابة لطلباتهم على موقع وزارة الصحة ومقدمين الشكر للدولة المصرية التى تهتم بمواطنيها والعاملين في مركز صحة الأسرة الأوروبى على الاستقبال والتعاون منذ الدخول إلى الخروج من المركز.

وكان قد قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، برفقة الدكتور راجى تاوضرس، وكيل وزارة الصحة، بتفقد المركز الأوروبى للوقوف على خطوات العمل لتلقى المواطنين لقاح كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور راجى تاوضرس، الخطوات المتبعة للحصول على لقاح كورونا المستجد والتى تبدأ بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد لتلقى اللقاح، وأن هذه المرحلة تختص بالمواطنين من كبار السن وذوى الامراض المزمنة وأن المركز يعمل طوال ايام الاسبوع من الساعة 8 صاحبًا إلى 8 مساءً، مشيرًا إلى أن اليوم أول أيام تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد طبقا للمواعيد التى وضعتها وزارة الصحة.

وأضاف تاوضرس، أن اللقاح يساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، لافتًا إلى أن اليوم شهد إقبالا ملحوظا من المواطنين على المركز لتلقى اللقاح حسب المواعيد التى سجلت لهم على الموقع.

وشدد الداودى، على حُسن التعامل مع المواطنين وتوفير أماكن للانتظار جيدة التهوية وبها مسافات للتباعد وإجراءات احترازية لأن صحة المواطن القنائى من الأولويات، ولذلك نعمل لتوفير الخدمة الممتازة لأهالينا بقنا.