اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 05:39 م
خالد صلاح
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مايك بومبيو لا يستبعد خوض سباق الرئاسة الأمريكية فى 2024

الخميس، 04 مارس 2021 04:47 م
مايك بومبيو لا يستبعد خوض سباق الرئاسة الأمريكية فى 2024 بومبيو
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إنه لا يستبعد إمكانية الترشح للرئاسة عام 2024، قائلاً إنه "مستعد دائمًا لخوض معركة جيدة"، وأفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - بأن بومبيو قرر خوض غمار سباق الرئاسة حال عدم ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى، وقال "كنت دائما على استعداد للقتال والتحدي، أنا مهتم بأمريكا... لقد كنا جزءا من الحركة المحافظة لفترة طويلة.... أسعى جاهدا لمواصلة القيام بذلك".


بومبيو

أمريكا

الانتخابات الأمريكية

انتخابات 2024

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