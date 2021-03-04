ووصف المدير التنفيذي للشركة كارستن سبور- حسبما أورد موقع (دويتشه فيله) الإخباري الألماني- العام الماضي بأنه العام الأكثر تحديًا في تاريخ الشركة فيما يتعلق بعملائها وموظفيها والمساهمين، قائلا إن الشركة تتوقع زيادة الطلب على رحلات الطيران خلال فصل الصيف فور تخفيف القيود المفروضة على السفر تزامنًا مع زيادة التلقيح وعدد اختبارات الكشف عن الجائحة.

وأضاف المدير التنفيذي أن الشركة تتوقع التعرض لخسائر أكثر خلال العام الجاري.

وأوضح الموقع أن إلغاء آلاف الرحلات الجوية وفرض قيود على السفر بسبب أزمة كورونا أدى إلى تسجيل شركة لوفتهانزا خسارة بلغت نحو 5.6 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2020.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستطلق برنامجًا جديدًا لرحلاتها الجوية ضمن جهودها للتغلب على جائحة كورونا، حيث ستوفر الشركة 33 رحلة طيران لمسافات طويلة من مطاراتها الرئيسية في ميونخ وفرانكفورت تشمل وجهات سفر مقصودة إلى اليونان وجزر الكاناري ومنطقة البحر الكاريبي.