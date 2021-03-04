لحظة اقتحام الشرطة البريطانية حفل بسبب اختراق قواعد إغلاق كورونا.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

سجلت كاميرات بدون طيار لحظة القبض على العشرات من المحتفلين وهم يفرون من حفل مليء بالمخدرات والكحول بعد أن ألقوا زجاجات على ضباط الشرطة البريطانية، حيث اقتحمت قوات الشرطة التجمع غير القانوني بعد تلقيها العديد من البلاغات.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه 7 ضباط أصيبوا على يد المحتفلين بعد أن فضوا الحفلة في مدينة نوتنجهام البريطانية، حيث وثقت كاميرا الطائرات بدون طيار التابعة لشرطة "نوتنجهامشير" العشرات من رواد الحفل الفارين من مكان الحادث.

وأفاد التقرير، أن حوالى 40 شخصًا ألقوا الزجاجات على رجال الشرطة، الأمر الذى نتج عنه تعرض معظم الضباط للإصابة بجروح طفيفة، فيما ألقى القبض على رجلين يبلغان من العمر 26 و21 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، كما اعتقل شاب بالغ من العمر 26 عامًا، للاشتباه في حيازته للقنب.

وأوضح التقرير، أنه الضباط أصدروا غرامة قدرها 800 جنيه إسترليني على الأشخاص المشاركين فى الحفل لخرقهم لوائح كورونا المتعلقة بالتجمع غير القانونى، وقال مساعد قائد الشرطة ستيف كوبر: "كان هذا الحادث غير مقبول على الإطلاق".

واستطرد التقرير، إلى أنه لا يزال التحقيق جاريا وستتخذ الشرطة إجراءات صارمة ضد أولئك الذين ثبت أنهم ارتكبوا جرائم، كما لن يتم التسامح مع الاعتداءات على موظفي خدمات الطوارئ، وبالإضافة إلى تلقي غرامات سيكون الأفراد المتورطون فى هذا الحادث عرضة للمحاكمة على جرائم أخرى.