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لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسى: قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الذرية لا يزال قائما

الخميس، 04 مارس 2021 11:29 م
لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسى: قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الذرية لا يزال قائما إيران - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي، أن قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائما، رغم سحب فرنسا مشروع ينتقد إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت الاتفاق النووى على إيران وعليها رفع جميع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووى بخطوات عملية، وفقا لمصادر إعلامية.

وكانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.


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