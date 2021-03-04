لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسى: قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الذرية لا يزال قائما

أعلنت لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي، أن قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائما، رغم سحب فرنسا مشروع ينتقد إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت الاتفاق النووى على إيران وعليها رفع جميع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووى بخطوات عملية، وفقا لمصادر إعلامية.
وكانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.
لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسى: قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الذرية لا يزال قائماالخميس، 04 مارس 2021 11:29 م
إيران - صورة أرشيفية
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أعلنت لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي، أن قرار انتقاد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائما، رغم سحب فرنسا مشروع ينتقد إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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