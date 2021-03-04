كونا: أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

كتب سمير حسنى

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سيتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة.

كانت وكالة الأنباء الكويتية، ذكرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر مرسوما بالموافقة على حكومة جديدة، وتتولى الحكومة الحالية مهمة تسيير الأعمال منذ استقالتها فى يناير بعد أزمة مع البرلمان.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه رفع اسماء الوزراء فى حكومته الجديدة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإقرارها.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.