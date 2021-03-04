كل ما تريد معرفته عن مبادرة "كن سفيرًا"

كتبت أسماء أمين

وقد اعلنت وزارة التخطيط منذ ايام قليلة عن قبول المجموعة الأولى والتي تم تحديدها والتواصل معها تضم 100 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى.



ماهدف مبادرة كن "سفيرًا "؟ ج- تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات والفئات.

كما تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية.



س- ما الفئة العمرية المستهدفة؟

ج-ستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عاما من أعضاء اتحادات الطلاب والكشافه والخريجين العاملين بمجالات التنمية المستدامة المختلفة.



س-متى تم فتح باب الترشح للمبادرة؟ ج- تم فتح باب الترشح للمبادرة في الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر الماضي، وبلغ عدد من تقدموا للترشح 7116 من الشباب؛ يمثلون محافظات الجمهورية المختلفة.



س-ما الشروط ومعايير القبول؟ ج-من الشروط الموضوعة مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية، مع مراعاة مجموعة من الأبعاد المتمثلة في تمثيل الفئات التالية: ذوي القدرات الخاصة، النوع الاجتماعي، والتوزيع الجغرافي.

كما تضمنت الشروط أن يتمتع بمستوى مقبول في عدة مهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، والبحث والتفكير النقدي، وتكوين شبكة علاقات، والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، فضلًا عن التمتع بسمات قيادية، ويفضل الإلمام بأحد اللغات الأجنبية.