وأكدت جياو ليينج ــ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، على هامش احتفالية تسليم جوائز الفائزين في مسابقة قص الورق ــ أن العلاقات بين الحضارتين العظيمتين تاريخية وترجع لأكثر من ألفي عام، وأن طريق الحرير ربط ما بين حضارتين وشيد جسرا من الصداقة والتواصل بين حضارتين قديمتين.

وقالت، إنه في خلال السنوات الأخيرة، نفذ البلدان أشكالًا مختلفة من التبادلات الثقافية بما عزز التفاهم المتبادل وأرسا أساسًا قويًا للدعم العام لتعاون الحزام والطريق، ونحتفل بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.



وأضافت "يسعدنا مشاركة سعادتنا وفرحنا برأس السنة الصينية الجديدة مع أصدقائنا المصريين من خلال مسابقة قص الورق ونشعر بالحب والصداقة تجاه الصين من خلال أعمالكم الرائعة التي تمت بجهد وشغف ومثال حي آخر على الصداقة القوية والعميقة بين شعوبنا".

ودعت المشاركين في الاحتفالية إلى الاستمرار في دعم الأنشطة المستقبلية والمشاركة فيها، والتعرف على الصين وثقافتها، وأن يكونوا مبعوثين للصداقة بين البلدين..مشيرة إلى أن مهرجان الربيع الصيني يعد أهم مهرجان تقليدي في بلادها.

وشارك في المسابقة 111 متسابقا من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وفاز 7 أشخاص وتسلموا شهادات تقدير على أعمالهم الرائعة.

