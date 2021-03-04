وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يفتح الباب مجددًا أمام الإعلانات على فيس بوك من خلال الحملات السياسية والمعلنين على حدٍ سواء.



وفي السياق ذاته، رفعت شركة جوجل Google عملاق محركات البحث حظرًا مشابهًا على الإعلانات السياسية الأسبوع الماضي، وذلك بعد تصنيف الانتخابات الأمريكية كحدث حساس، لكنها رفعت الحظر في ديسمبر الماضي، ثم أعادت الحظر مجددًا في 14 يناير بعد أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

كانت منصة "فيس بوك" قد فرضت الحظر على عرض الإعلانات السياسية التي تروج للجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.