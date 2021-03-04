فتح ميدان الشيخ زويد والتجهيز لانطلاق العمل بمحاور العريش الرئيسية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فتح ميدان مدينة الشيخ زويد الرئيسى "ميدان الشهيد اللواء محمد سلمى السواركة"، والتجهيز لانطلاق العمل فى إنشاء محاور مدينة العريش.

وأوضح محافظ شمال سيناء فى ـ تصريحات صحفية ـ له اليوم، أنه خلال اللقاء بوزير التنمية المحلية، تم مناقشة دعم إقامة المحاور بمدينة العريش، وما يخص مشروعات التنمية الجديدة على أرض شمال سيناء.

وقال محافظ شمال سيناء: "بدأنا فى فتح بعض الشوارع والميادين بالشيخ زويد، وسيتم إعادة هيكلة الشوارع بالمدينة بالتدريج"، لافتا إلى أن الجهات المعنية تقدم خدماتها الطبية بمنطقة الجورة بالشيخ زويد إضافة للقوافل الطبية، وتابع: "سنستجيب لدعم الخدمات الطبية بالمنطقة".

وعن خطة تطوير مدينة العريش التى تضمن إنشاء 3 محاور جديدة قال محافظ شمال سيناء "أن هناك أخبار سارة للمواطنين ستعلن خلال الأيام المقبلة لإيجاد بدائل وحلول مقترحة لتخفيف الضرر الواقع على المواطنين ومنازلهم عند تطوير محاور مدينة العريش، مطالبا بعدم الاستماع لكل مروجى الشائعات وتابع: "رفقا بالناس ونحن نعمل لخدمة المواطنين وكل مواطن سيأخذ حقة كاملا" .

وكشف محافظ شمال سيناء، عن الشروع فى خطة تطوير وترميم بنايات حى ضاحية السلام شرق العريش، لافتا إلى أنه تم حصر المبانى الآيلة للسقوط ومنها مبانى حكومية في ضاحية السلام، وسيتم توفير بديل سكنى لقاطنيها، لحين بناء عمارات جديدة فى نفس أماكنهم وأن استشاريين يحددون العمارات التى تزال وتحتاج لترميم.

وقال محافظ شمال سيناء، إن العمل بمدينة رفح الجديدة يتواصل، حيث تم الانتهاء من كافة الخدمات وجارى توصيل المرافق، كما تم الانتهاء من بناء 41 عمارة، وجارى الانتهاء من تشطيب 43 عمارة أخرى، وجارى صرف التعويضات للمواطنين برفح.

كما أعلن محافظ شمال سيناء فى تصريحاته مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة يومين، وناشد الآباء والأمهات بسرعة تطعيم أبنائهم، كما اوضح انه فتح باب التسجيل للتطعيم المجاني ضد فيروس كورونا، كما أتيحت خدمة التسجيل الكترونيا ومن خلال مستشفى العريش العام، وتستقبل الحالات للتسجيل خلال الفترة ما بين الساعة 3 وحتى 9مساء.