عادات يجب اتباعها أثناء الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لتجنب الشعور بالصداع

كتبت ردينة سعد

الصداع زائر غير مرحب به سواءً كنت في عملك أو في المنزل، وهناك دراسة أشارت إلى أنه قد يكون وراثيا، فإذا كان أحد الآباء يعاني من الصداع بشكل منتظم فإنك معرض بنسبة 50% إلى الإصابة به بشكل منتظم أيضا، ومن أكثر الأشياء التي تزيد من تعرضك للإصابة بالصداع هي الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة أثناء اليوم.

موقع Brightside قدم تقريرا لبعض العادات التي يجب تغييرها أثناء جلوسك أمام أجهزة الكمبيوتر لتتجنب الإصابة بالصداع والإرهاق .



تقليل الإضاءة وغلق الستائر

خفض الإضاءة:

الإضاءات العالية وشديدة التوهج من أكبر العوامل التي تصيبك بالصداع أثناء جلوسك أمام الكمبيوتر، لذا عليك أن تتجنب ذلك بإغلاق بعض المصابيح أو إغلاق الستائر لتقلل من نسبة الضوء الذي يصل إلى عينيك، وإن لم تتمكن من تخفيف الإضاءة بأي من الطرق فجرب أن تستعمل النظارات الشمسية أثناء جلوسك أمام الحاسوب.

الابتعاد عن الروائح النفاذة:

معطرات الجو، مساحيق التنظيف، أو حتى العطور القوية التي قد يستخدمها أحد القريبين منك قد تتسبب لك في الصداع أثناء جلوسك أمام الحاسوب، لتتجنب ذلك احرص دائما على فتح جميع النوافذ حتى ولو لبضع دقائق، أو قم بتشغيل المروحة لتبعد رذاذ هذه الروائح عنك



ابتعد عن تناول العلكات أثناء الجلوس أمام الشاشة

التخلص من العلكات القريبة:

هذه الحلوى المطاطية قد تكون هي السبب الرئيسي في إصابتك بالصداع، فمضغ العلكة يؤدي إلى ما يسمى بتوتر الفك بالإضافة إلى تعريض أكثر العضلات التي تستخدمها إلى الضغط الزائد، أفضل شيء تقوم به هو أن تتخلص من أي علكة قريبة منك، ولا مانع من أن تستبدلها ببعض الطعام الخفيف كالفاكهة.

نثر الشعر:

إذا كان شعرك غاية في الترتيب أو إن كنت تضعين فيه بعض الشرائط أو المشابك فإن هذا قد يتسبب لك في صداع عنيف أثناء جلوسك أمام شاشة الكمبيوتر، يجب أن تتركي شعرك ينساب بحرية دون أي تمشيط أو دون أن تقومين فيه بأي من التسريحات، هذا سيساعد عضلات الدماغ أن تسترخي قليلا، فيكفي ما تتعرض إليه من ضغط بسبب الحاسوب.



جلسة معتدلة أمام الشاشة

الجلوس بوضعية مريحة:

في أي وقت تجلس فيه أمام شاشة الكمبيوتر يجب أن تحرص على أن تجعل جلستك مريحة، يجب أن تكون مستوية، وأسند ظهرك إلى شيء مريح، وأيضا أجعل ذراعيك موازيا لفخذيك، وضع قدميك على الأرض... قم بضبط اتجاه الشاشة بطريقة موازية لعينيك لتنظر إليها بشكل مستقيم، ليس إلى الأسفل أو إلى الأعلى.