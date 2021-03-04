طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان علم النفس والاجتماع

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى اليوم، الخميس، الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان وفق مجموعتين الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما أدى طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات الالكترونية للأول والثانى الثانوى ليست "بروفة" لاختبارات الثانوية العامة الالكترونية، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين، ويتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط فى الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوع التشعيب فى الثانوية العامة ما يزال قيد البحث فى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ثم المجلس الأعلى للجامعات والأمور تظل على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك.