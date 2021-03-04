طقس ربيعى بالإسكندرية بعد هدوء الرياح وتوقف الأمطار.. فيديو وصور



طقس ربيعى بالإسكندرية بعد هدوء الرياح

وأشارت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه وفقا لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 مارس وحتى 4 مارس، فإن هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ويوم 4 مارس من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.



طقس معتدل بالإسكندرية

وأصدر اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير ورفع الكفاءة وتفريغ بيارات محطات الرفع لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.



الطقس فى الإسكندرية



طقس ربيعى بالإسكندرية بعد هدوء الرياح