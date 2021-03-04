ضبط مخزن للسولار مخالف وتحرير 6 محاضر للأوكازيون الشتوى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، تحت إشراف مدير الرقابة التموينية سليمان الطيب لتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة و حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

وأشارت مديرية التموين فى بيان لها اليوم إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات أسفرت عن أضبط مخزن بمنطقة ابيس - محرم بك يقوم بتجميع كمية 200 لتر من السولار المدعم بهدف البيع فى السوق السوداء ،و قد تم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على وكيل النائب العام.

من جهه أخرى وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق و المحلات خلال فترة الآوكازيون الشتوى حفاظا على حقوق المواطنين فى التخفيضات المعلنة.

أصدرت المديرية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية 316 تصريح مشاركة للمحلات المشتركة بالاوكازيون و تم تحرير 35 محضر لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح مشاركة ،كما تم تحرير 6 محاضر إقامة أوكازيونات وهمية.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار وزارى بمد فعاليات الآوكازيون الشتوى لينتهى يوم 28 مارس بدلا من 7 مارس كما كان مقررا له دفعا للحراك التجارى الذى يحدث فى الأسواق و تنشيطا للتجارة الداخلية.

كما أنه مازالت محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثالث بين المحافظات فى أعداد المحلات المشاركة بعد محافظتى القاهرة و الجيزة.