ضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ 193 حكما قضائيا بحملات أمنية فى سمنود بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوجيهات اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية حملات أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة سمنود.

ونجحت الحملات فى ضبط 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن 3 طبنجات، وفرد محلى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 4 متهمين، وضبط 11 قضية مخدرات، ضبط خلالها (2.518 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 1.225 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و460 قرصا مخدرا) بحوزة 12 متهما.

كما تم ضبط 3 مراقبين هاربين، و10 قطع أسلحة بيضاء بحوزة 10 متهمين، وتنفيذ 193 حكما قضائيا متنوع بإجمالى 53 محكوم عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.