ضبط صاحب مخبز بالقليوبية استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1244) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5 طن " دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫03طن " أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (290 كيلو جرام "أسماك الأرنب السامة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور تداولها بالأسواق وتسبب الوفاة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على (10٫120٫972 مليون جنيه من أموال الدعم) من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة بالبحيرة) لاستيلائه على (484٫724 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

وتمكنت الجهود من ضبط (13120 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الخردوات) بمحافظة الغربية وضبط (2٫75 " ذرة صفراء – ملح – فوسفات كالسيوم"معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 1000 لتر مواد بترولية "سولار" داخل تانك قام المذكور بتجميعها دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول قدرت بقيمة مالية 6750 جنيهاً )، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

اضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، أسفرت عن ضبط عدد (87) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (19759 عبوة سجائر).