ضبط شابو بقيمة 5 ملايين جنيه بحوزة "الأسطورة" بمدينة سوهاج الجديدة

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز المنشاة وشهرته الأسطورة، بحوزته كمية من الشابو المخدر بإجمالي 3 كيلو جرام خام قبل ترويجها على عملائه وقدرت قيمة المواد المخدرة بنحو 5 ملايين جنيه.



جاءت الحملة بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء نور سالم مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.



ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للعقيد أحمد حفني المشنب رئيس فرع سوهاج، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار بمخدر الشابو متخذا من دائرة مركز شرطة المنشاه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



بعرض المعلومات على العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية.

حيث تمكن العقيد أحمد حفني المشنب رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم مدينة سوهاج الجديدة من ضبط عاطل يبلع من العمر 35 سنة، وشهرته الأسطورة يقيم بدائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة وبحوزته كمية من الشابو المخدر بلغت ما يقرب من 3 كيلو جرام شابو خام وسيارة ملاكي حديثه ومبلغ مالي وطبنجة غير مرخصة وهاتف محمول، وذلك أثناء اختبائه بأحد منازل أبنى بيتك بمدينة سوهاج الجديدة وذلك قبل إعادة عملية التصنيع الخاص تمهيدا لتوزيعها على راغبي الكيف بدائرة بالصعيد وبلغت القيمة السوقية للمخدر المضبوط 5 ملايين جنيه.



وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

