ضبط المتهمين بالتشاجر فى الدقهلية وإصابة مواطنين بجروح

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم خلاله بعض الأشخاص بالتعدى على أحد المواطنين بالدقهلية فى ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص بالدقهلية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (صاحب ورشة ألوميتال) و (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بمدينة طلخا بالقليوبية.. وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين أدت إلى إصابة أطراف المشاجرة بجروح مختلفة.

بالتحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهمين المذكورين، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سنجة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.