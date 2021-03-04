صعود بورصة البحرين بافتتاحية التعاملات مدفوعة بارتفاع 4 أسهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام ل سوق البحرين المالي ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 1.61 نقطة ليصل إلى مستوى 1475.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 1.018 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.17% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

كما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.41% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي إف إتش المالية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.57%، 0.26%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة مجموعة فنادق الخليج، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 28 فبراير الماضي، وتم التوصية بتوزيع الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 على المساهمين المسجلة أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق، وتخضع هذه المتوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة المقبل، وتوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلسًا للسهم الواحد ما مجموعه 2.3 مليون دينار بحريني.